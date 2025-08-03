Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A. yönetimindeki 34 EB 6680 plakalı otomobil, Suşehri ilçesi D-100 kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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