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Sivas'ta kurtlar yerleşim yerine yaklaştı, gezinen kurtlar dronla görüntülendi

SİVAS - Ağır kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yiyecek arayan 4 kurt, dronla görüntülendi.

Kar yağışını sonrası beyaza bürünen Sivas'ta soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte yabani hayat canlıları yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı. Altınyayla ilçesinde boş arazide gezinen 4 kurt, yerleşim yerine kadar yaklaştı. Sürü halinde ilerleyen kurtlar, dron ile havadan görüntülendi. Arazide gezinen 4 kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.