Sivas\'ta Meslek Lisesi Öğrencileri Etlik Bıldırcın Yetiştiriyor

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Sivas Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda oluşturulan eğitim atölyesinde etlik bıldırcın ile bıldırcın ve tavuk yumurtası üretiyor.

Lisede eğitim gören Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğrencileri, atölyede oluşturulan kümeste etlik bıldırcın ve bıldırcın yumurtası ile okul bahçesindeki kümeste doğal yumurta üretimine başladı.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü Öğretmeni Egemen Tuncay, AA muhabirine, bölümün 3 yıl önce açıldığını söyledi.

Küçük alanlarda hayvan yetiştiriciliği yapılabileceğini göstermek amacıyla projeler hazırladıklarını belirten Tuncay, "Bu kapsamda bıldırcın yetiştiriciliği faaliyetlerimize başladık. Öğrencilerimize teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle yetiştiricilik süreçlerinin her basamağında görev vererek, onları sektöre kazandırma niyetindeyiz." dedi.

Derslere 9, 10 ve 11. sınıflardan 100 öğrencinin katıldığını aktaran Tuncay, öğrencilerin bir çizelge dahilinde bakım, besleme, sağlık kontrolü ve hijyen gibi üretimin tüm aşamalarında görev aldıklarını dile getirdi.

Tuncay, üretim haberini duyan çok sayıda kişinin gerek etlik bıldırcınlara gerekse yumurtalarına yoğun talepte bulunduğunu anlatarak, "Hem üretimi hem eğitimi bir arada gerçekleştirerek öğrencileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzun bu sayede bir kazanç elde etmesine de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Öğrencileri meslek lisesinin amacına uygun yetiştiriyoruz"

Öğretmen Osman Karaman ise öğrencileri hayata hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bıldırcın üretiminin tavuk üretimi gibi geniş yere ihtiyaç olmadan yapılabildiğine değinen Karaman, "Bıldırcınlar bakımı iyi olduğu takdirde her gün yumurtlar. Temizliğine ve yemine dikkat edildiği sürece kolay kolay hastalanmazlar." ifadesini kullandı.

Karaman, ticari anlamda şehirde bu konuda bir boşluk olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı hem meslek lisesinin amacına yönelik yetiştirmeyi hem de mezun olduklarında kendi iş yerlerini açabilmelerini hedefledik." dedi.

"Hayata önde başlıyoruz"

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü 11. sınıf öğrencisi Muhammed Arda Kıratik, proje sayesinde güzel eğitim aldıklarını söyledi.

Öğrencilerden Kübra Kuşcu ise meslek lisesi öğrencisi olduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirerek, "Meslek lisesinde okuduğum için hayata önde başlıyorum. Bıldırcın yetiştiriciliğini ileriki dönemde sürdürmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Oğuz Ateş de okulda meslek öğrendiği için mutlu olduğunu belirtti.