Sivas\'ta Minibüs Dereye Devrildi: 4 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada dereye devrilen minibüsündeki 4 kişi yaralandı.

N.G. (37) yönetimindeki 58 NP 571 plakalı minibüs Sivas Erzincan kara yolu Kızılkavraz köyü yakınlarında köprü korkuluklarını kırarak dereye devrildi.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan S.G. (35), E.G. (8) ve E.G. (5) yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.