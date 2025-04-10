Sivas'ta Nisan Karı Şaşırttı

Sivas'ta nisan karı... Kent merkezi beyaza büründü

SİVAS - Sivas'ta nisan ayında yağan kar vatandaşları hayrete düşürdü, kent merkezi 10 dakikada beyaza büründü.

Sivas'ta gün içerisinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde yüksek kesimlere yağan kar, kent merkezine ulaştı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Sivas'ta yağan karın tadını vatandaşlar çıkardı.

"Kar aniden bastırdı"

Üniversite öğrencisi Umut Eren Bakır, ilk defa böyle bir duruma şahit olduğunu ifade ederek, "Nisan ayında daha önce hiç bu kadar kar görmemiştim. Sivas'ta iklim değişikliği kendini gösteriyor. Kaç yıldır Sivas'tayım ama ilk defa böyle bir ana şahit oluyorum. Kar aniden bastırdı" dedi.

"Yağış aniden kuvvetlendi"

Üniversite öğrencisi Halil İbrahim Tekin ise nisan ayında kar yağdığını gördüğü için hayretler içerisinde olduğunu belirterek, "Kar yağışı nisan ayında tekrar başladı. İşin ilginç yanı 10 saniye içerisinde aniden kuvvetlendi. Hayretler içerisindeyim. Bir Sivaslı olarak nisan ayında kar yağışı görmek alışık olmadığım bir durum. Bu ana en son 5-6 yıl önce tanıklık etmiştik" diye konuştu.

Meteorolojik verilere göre, kent merkezinde gece saatlerde de yağışının devam etmesi ve bölgede etkili olan soğuk havanın sürmesi tahmin ediliyor.