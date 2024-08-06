Sivas'ta Orman Yangınında Dozer Operatörü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.
Kazada, operatör Y.M. (47) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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