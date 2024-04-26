Sivas'ta otobüs şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti - Son Dakika
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Sivas'ta otobüs şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Sivas'ta yaşlı bir kadının evini kaybetmesi üzerine harekete geçen halk otobüsü şoförü, kadını evine kadar bıraktı. Şoförün bu yardımsever davranışı takdir topladı.

26.04.2024 19:12  Güncelleme: 19:36
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Sivas'ta otobüs şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti

SİVAS - 2018 yılında kolu kırılan çocuğu hastaneye götüren, 2023 yılında kaza yapan motosikletli kuryeye yardım eden halk otobüsü şoförü, bu kez de evinin yolunu kaybeden yaşlı kadın için seferber oldu. Yardımsever şoförün yaptığı hareket takdir topladı.

2018 yılında Özel Halk Otobüsü ile sefer halindeyken kolu kırılan çocuğu hastaneye yetiştiren, 2023 yılında yağmurlu yolda kaza yapan motosikletli kuryeye yardımcı olan şoför Muhammet Cin, örnek bir davranışa daha imza attı. 23 Nisan tarihinde duraktan otobüse binerek, tansiyonunun yükseldiğini ve yolunu kaybettiğini söyleyen yaşlı kadını, görevli olduğu hattan çıkarak evine bıraktı. Halk otobüsü şoförünün bu hareketi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Rahatsızlanan yaşlı kadını duraktan aldığını belirten şoför Muhammet Cin, "23 Nisan günü akşam Gülyurt seferine çıktım. Meydana geldim bir teyze Deveci Camisini sordu. Deveci Camisini bilmediğimi söyledim, tekrar hattıma devam ettim. Kılavuz Mahallesine gittim, orada teyze inmek istediğini söyledi. Yolcular da Deveci Camisinin burada olmadığını söyledi. O an caminin uzak olduğu aklıma geldi. 'Teyze sen burada dur, gerekirse ben seni evine kadar bırakacağım. Burada inip mağdur olma' dedim. Teyze, tansiyonunun yükseldiğini ve gözlerinin zor gördüğünü söyledi. Ailesini aradım, kızıyla irtibata geçtik. Evinin adresini öğrendim. Hattan çıkarak teyzeyi evine kadar bıraktım. Ailesi teşekkür etti, teyze dua ederek indi. Onlardan da Allah razı olsun, dualar ettiler. Yolcular da sağ olsun tepki göstermediler. İnsanlık görevimizi yaptık, kim olsa yapardı. İyilik yapmak asil Türk insanının kanında vardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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