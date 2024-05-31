Sivas\'ta sağanak sonrası yıldırım düşmesiyle barakada yangın çıktı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sağanak sonrası yıldırım düşmesi sonucu bir bahçede bulunan barakada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, baraka kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Yalnızbağlar Mahallesi'nde Mustafa Karadoruk'a ait bahçe içerisinde bulunan ahşap barakada çıktı. Aniden etkili olan sağanak sonrası barakaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu barakada yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale geldi.
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