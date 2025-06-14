Sivas\'ta Sağlık İçin Bisiklet Turu

Sivas'ta Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi önünde bir araya gelen bisikletliler, Yeşilay'ın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirmeye başladı.

İstasyon Caddesi üzerinde başlayan etkinlik, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda sona erdi.

Etkinliğe katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, bisiklet turunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı İlhan Köse ise sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.