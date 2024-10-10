Sivas'ta Sanayi Sitesinde Yangın

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Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar oluştu, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi Sitesi'ndeki 2 oto tamir ile 1 oto yıkama dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Üç dükkanın hasar gördüğü yangında dumandan etkilenen Y.Ö, S.K. ve A.İ. Numune Hastanesine kaldırıldı.