Sivas\'ta Sanayi Sitesinde Yangın

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SİVAS'ta, sanayi sitesi içinde bitişik haldeki 3 dükkanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından kontrol atına alınırken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi içerisinde bitişik haldeki bulunan Y.Ö., S.K., ve A.İ.'nin işlettiği 2 oto tamiri ile 1 oto yıkama dükkanının çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmeye çalışan dükkan çalışanlarından 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında çatısında hasar oluşurken, çıkış nedenini tespit için soruşturma başlatıldı.

Haber Hüsnü Ümit AVCI SİVAS,