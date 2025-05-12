Sivas'ta Sel Ahırı Basıldı

Sivas'ta sağanak sonrasında ahır, sel sularına teslim oldu

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bir vatandaşın ahırını su bastı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Merkez Yukarıkale Mahallesi'nde yaşayan Salih Şengüzel'in ahırını şiddetli sağanak yağmurun ardından oluşan sel suları bastı. Ahırın zemini tamamen çamur ve suyla kaplanırken, içerde bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Şengüzel, yaşanan afet sonrası hayvan kaybının olmamasına şükrettiğini belirtti. Yaşanan selin ardından ahırda ve çevrede maddi hasar oluştu.