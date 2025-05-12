Sivas\'ta Sel Felaketi

Sivas'ta merkeze bağlı Yanalak ve Bedirli köylerinde etkili olan sağanak bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Sivas merkeze yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde, yağış nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı.

İKİ KÖYDE HASAR OLUŞTU

Sel suları bazı evler ile tarım arazilerinde zarara neden oldu. Köyde yaklaşık 1 hafta önce de sel yaşanmıştı.

Merkeze bağlı Bedirli köyünde de sağanağın ardından sel oluştu. Sel sularının geldiği bölgede hayvan otlatan bir çoban, sürüsünü güvenli bölgeye aldı. Köyde sel nedeniyle tarım arazilerinde hasar oluştu.