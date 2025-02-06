Sivas'ta Taşımalı Eğitime Ara

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Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı.

Gürün ilçesinde eğitime ara verildi

Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.