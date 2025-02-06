Sivas'ta Ulaşım Aksamaları

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Yoğun kar ve tipi Sivas'ta ulaşımı aksatıyor

SİVAS - Sivas'ta olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas- Gürün karayolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod vererek uyardığı Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren devam eden tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gürün-Sivas karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılırken, Kayseri- Malatya karayolu büyük araç geçişine kapatıldı. Kapanan yollarda uzun tır kuyruğu oluştu. Olumsuz hava şartlarının etkisini gösterdiği ilçede yaklaşık 60 köy yolu da kapandı. Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.