Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki kedinin karın boşluğunda biriken kan nakledildi - Son Dakika
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Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki kedinin karın boşluğunda biriken kan nakledildi

Sivas\'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki kedinin karın boşluğunda biriken kan nakledildi

Sivas'ta Zekeriya Akkaya'nın tekir cinsi kedisi Boncuk, virüs ve kalp hastalığı nedeniyle karın boşluğunda kan birikmesi yaşadı. Veteriner hekim İbrahim Özmen, kliniğine getirilen Boncuk'a kan nakli gerçekleştirdi. Kedinin sağlık durumu iyi.

25.05.2024 14:39
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Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki "Boncuk" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.

Zekeriya Akkaya'nın tekir cinsi kedisi Boncuk'un karın boşluğunda, virüs ve kalp hastalığı nedeniyle kan birikmeye başladı.

Veteriner hekim İbrahim Özmen, kliniğine getirilen Boncuk'un karın boşluğunda biriken kanı damar yoluyla kediye nakletti.

Özmen, bir süre kontrol altında tuttukları kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki kedinin karın boşluğunda biriken kan nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki kedinin karın boşluğunda biriken kan nakledildi - Son Dakika
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