Sivas'ta Yağışlar Tarımı Canlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Yağışlar Tarımı Canlandırdı

Geniş Video İzle

Yağışlar, Sivas'taki çiftçilerin verim beklentisini artırdı, kuraklık endişesi sona erdi.

05.04.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, çiftçinin verim beklentisi arttı

Akarsular coştu, kuraklık endişesi sona erdi

SİVAS - Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük 2'nci kenti olan Sivas'ta son günlerde yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Yağışların bol olması demek, ürünlerimizin bol olması demek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak demektir" dedi.

Kış aylarında yağan karların erimesiyle birlikte kurumaya yüz tutan baraj gölleri, tehlikeli seviyelerden kurtuldu. Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'nin tarım anlamındaki önemli ili olan Sivas'ta bahar yağmurları başladı. Şubat ayı sonu ve Mart ayı başında etkili olan yağmurlar, çiftçilere can suyu oldu. Tarımsal sulamadan kullanılan barajlar ile yeraltı su kaynaklarını besleyen yağmur suları, çiftçilerin verim beklentisini artırdı. Önceki yıllarda kurak geçen kış ve bahar aylarının ardından verim kaybı yaşayan çiftçiler, 2025 yılından umutlu olduklarını söyledi.

"Yağışlar çiftçimizi sevindiriyor"

Çiftçilerin şu an için kuraklık endişesinin bulunmadığını söyleyen Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıklardan dolayı Türkiye büyük sıkıntılar yaşamıştı. Kuraklık halinden en çok etkilenen illerden biri de Sivas olmuştu. 2025 Yılının bahar aylarına geldik ve eski yıllarda gördüğümüz o bereketli bahar yağmurlarını artık Sivas'ta da görüyoruz. Yağışlarımız gayet güzel ilerliyor. Bahar ayı istediğimiz gibi gidiyor. Sivas tarım ve hayvancılık şehri olması dolayısıyla, yağışlar çiftçimizi sevindiriyor" dedi.

"Bol yağışlar, Türkiye'ye bereketin gelmesi demektir"

Çiftçilerin ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade eden Başkan Çetindağ, "Yağışların bol olması demek, ürünlerimizin bol olması demek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak demektir. Üzerinde bulunduğumuz Kızılırmak nehrinin su seviyesinin bu kadar yüksek olması barajların ve içme suyunun yüksek orana ulaşması demektir. Aynı zamanda buğday, arpa, yem bitkilerinin çoğalması ve mera alanlarının yeşillenmesi demektir. Bu yağışlar bu bollukta ve sıklıkta giderse, yeraltı ve sulama su kaynakları bol olur. Bol yağışlar, Türkiye'ye bereketin gelmesi demektir. Şu anda gerçekleşen yağışlar sadece Sivas'a değil, Türkiye geneline de yansımış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sivas iline yağan dolu yoğun değildi. Bundan dolayı da çiftçimize herhangi bir zararı dokunmadı. Sivas, 81 şehir içinde yem bitkileri, buğdaycılık ve hayvancılıkta ilk 5 ilin içinde bulunuyor. Geçen sene yaşanan kuraklığa rağmen yerimizi koruduk. Ancak bu sene havalar bu şekilde gitmeye devam ettiği sürece sıradaki yerimiz çok daha yüksek olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Sivas, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yağışlar Tarımı Canlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama... Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama...
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu 1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu
UltrAslan’dan Jose Mourinho hakkında olay sözler UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler
Bahçeli’nin mesaiye başlaması Erdoğan’a soruldu Cevabı dikkat çekici Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici
Canlı yayında duyurdu Brezilya Milli Takımı Mourinho’yu istiyor Canlı yayında duyurdu! Brezilya Milli Takımı Mourinho'yu istiyor
75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

12:04 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
11:38 Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
15:30 Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi
15:25 İstanbul’da dehşete düşüren görüntü 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi
15:16 Canlı yayında duyurdu Brezilya Milli Takımı Mourinho’yu istiyor Canlı yayında duyurdu! Brezilya Milli Takımı Mourinho'yu istiyor
15:09 Bahçeli’nin mesaiye başlaması Erdoğan’a soruldu Cevabı dikkat çekici Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici
15:08 UltrAslan’dan Jose Mourinho hakkında olay sözler UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler
15:03 1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu 1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:57 Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama... Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 13:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yağışlar Tarımı Canlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement