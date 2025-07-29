Sivas'ta Yangın: 5 Ev Zarar Gördü

SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkıp, 3 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 5 ev ile birçok ağaç zarar gördü.

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, köyün çevresindeki ağaçlar da zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Oğuzhan ÇİFCİ/SİVAS,