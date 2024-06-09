Sivas'ta YKS heyecanı - Son Dakika
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Sivas'ta YKS heyecanı

Sivas'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanıyor. Sınava bazı adaylar son dakika yetişirken, geç kalanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS'da ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatıldı. Sınava bazı adaylar son dakika yetişirken, geç kalanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Adaylara 160 soru için 180 dakika süre tanındı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri ise okul kapılarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

09.06.2024 11:04
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Sivas'ta YKS heyecanı

SİVAS - Sivas'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanıyor. Sınava bazı adaylar son dakika yetişirken, geç kalanlar ise sınav salonlarına alınmadı.

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS'da ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatıldı. Sınava bazı adaylar son dakika yetişirken, geç kalanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Adaylara 160 soru için 180 dakika süre tanındı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri ise okul kapılarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Kaynak: İHA

Sivas, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta YKS heyecanı - Son Dakika

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