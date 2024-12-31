Sivas Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, sevinç ve hüznü ile bir yılın daha geride kaldığını belirtti.

Yeni yıla girmenin mutluluğunun yaşandığını aktaran Şimşek, "Yeni yılın, şehrimiz ve ülkemiz adına sağlık, huzur, barış ve başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Sivas'ın yeni yıldaki hedefleri hakkında da bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Yeni yılda da hedefimiz kadim şehir Sivas'ımızın sahip olduğu zengin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek olacaktır. Eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve turizm alanlarında şehrimize kazandırdığımız projeleri bir adım daha ileri taşımak, vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmek ve geleceğe umutla bakan bir Sivas için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı sadece yeni bir takvim yılı değil, aynı zamanda yeni umutlar, yeni hedefler ve yeni fırsatlar demektir. Bizler, şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek her bir hemşehrimizin hayatına dokunan projelerle bu yılı daha verimli kılmak için azim ve kararlılıkla çalışacağız."

Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni eden Şimşek, "Başta Sivaslı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle." ifadesini kullandı.