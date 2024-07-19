Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, YKS'de ilk 1000'e giren öğrencileri kabul etti

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000'e giren öğrencileri misafir etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas'ta YKS'de ilk bine giren 28 öğrenciden 22'sini kabul etti.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sohbet eden Şimşek, Sivas'ın başarı grafiğinin her geçen yıl arttığını belirtti.

Bu yıl 28 öğrencinin ilk 1000'de yer aldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu büyük başarıyı sağlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Burada da görüyoruz ki öğrencilerimizin her alanda gelişimini desteklediğimiz Hedef Projesi ile akademik başarılarını artırmayı amaçladığımız Miras Projesi gün geçtikçe güzel sonuçlar vermeye devam ediyor. Bizler de Sivas Valiliği olarak bu projelere desteğimizi her zaman sürdüreceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener de öğrenci ve velileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarı diledi.