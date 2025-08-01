Sivaslı'daki Orman Yangınına Yeniden Yeşil Alan Çalışması

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen bölgelerin yeniden yeşertilmesi için çalışma başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla yeşillendirme çalışmalarına başladığı belirtildi.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'nün teknik personelinin katılımıyla tespit ve projelendirmelerin yapıldığı aktarıldığı açıklamada, çalışmada son teknolojilerin kullanıldığı, eş zamanlı olarak yol yapımı ve hasar tespitinin de yapıldığı kaydedildi.