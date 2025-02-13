Siverek İmam Hatip Lisesi'nde İstitnat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Siverek İmam Hatip Lisesi'nde İstitnat Duvarı Çöktü

Siverek İmam Hatip Lisesi\'nde İstitnat Duvarı Çöktü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde istinat duvarı çöktü. Olay sonucu okulda bir gün eğitime ara verildi, ancak yaralanan olmadı.

13.02.2025 16:44  Güncelleme: 16:45
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde istinat duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, okulda eğitime ara verildi.

Selimpınar Mahallesi'ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni çevreleyen istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çökme sırasında servisten inen ve okula gelmek üzere olan öğrenciler ise büyük korku yaşadı.

Siverek Kaymakamlığı okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlçemizde sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi üzerine derhal inceleme başlatılmış, okul çevresinde güvenlik önlemleri alınarak öğrenciler tahliye edilmiştir. Konuya ilişkin uzman ekipler bölgeye yönlendirilmiş olup, çöken duvar nedeniyle herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personel yaralanmamıştır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siverek İmam Hatip Lisesi'nde İstitnat Duvarı Çöktü - Son Dakika

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