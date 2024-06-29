Siverek'te 27 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Haliliye Mahallesi'nde bir eve şafak operasyonu düzenleyen polis, 7 farklı suçtan 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y'yi (37) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.