Siverek'te 31 Mahalle Yolu Açıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle kapanan 31 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Karpuzlu, Çiftlik, Düğerin, Konurtepe, Su Başı, Peynirci, Tahtik, Yeniköy, İçöz, Küme Taş, Akarlı, Yumrutepe, Karahisar, Çukurca, Zincirli, Çay, Kaynak, Savucak, Avurtepe, Yeniceli, Dalkaya, Sofuca, Doğukent, Eskihan, Çığrık, Kıyıcak, Ekli, Eğriçay, İleri, Küptepe ve Böğürtlen mahallelerinin yolunu yaptığı çalışmayla ulaşıma yeniden açtı.

Kar temizleme çalışması yapılan ve ulaşıma açılan mahalle yollarının uzunluğunun 136 kilometre olduğu belirtildi.