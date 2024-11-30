Siverek'te 8 Bin Öğrenciye Sıcak Yemek - Son Dakika
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Siverek'te 8 Bin Öğrenciye Sıcak Yemek

Siverek'te her gün 8 bin öğrenciye sıcak yemek dağıtılıyor, menüler öğrencilerin tercihlerine göre hazırlanıyor.

30.11.2024 19:37
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Siverek'te her gün 8 bin öğrenciye sıcak yemek dağıtılıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Öğretmenevi tarafından her gün hazırlanan sıcak yemekler, ilçenin en ücra mahallelerinde eğitim gören 8 bin 166 taşımalı öğrenciye ulaştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim kapsamında sağladığı hizmetle, Siverek Öğretmenevi tarafından hazırlanan yemekler, ilçedeki 75 okulda eğitim gören öğrencilere sunuluyor. Öğretmenevi'nin tam donanımlı mutfaklarında, günde 8 bin 166 öğrenci için sıcak yemekler hazırlanıyor.

Öğretmenevi Müdürü Hakan Çiftel, "İlçemizin kırsal mahallelerinde eğitim gören 8 bin 166 öğrencimize sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Mutfağımızda görevli 21 personel, akşam saat 18.00'de işe başlıyor ve günün menüsüne uygun olarak yemekleri hazırlıyor. Yemekler, sabaha kadar özel dinlenme alanlarında bekletildikten sonra, son teknoloji frigorifik araçlarla okullara ulaştırılıyor. Okulda kurulan ısıtıcı cihazlarla yemekler sıcak bir şekilde öğrencilere dağıtılıyor" dedi.

Her gün yaklaşık 15 kazanda hazırlanan yemekler, sabah saatlerinde okul bölgelerine ulaştırılıyor. Termobakslara yerleştirilen yemekler, frigorifik araçlarla taşıma sırasında sıcaklıklarının korunması sağlanıyor. Bu sayede öğrenciler, okullarında sıcak yemeklerini güvenli bir şekilde alabiliyor.

Öğrencilerin isteklerine göre menü hazırlanıyor

Çiftel, "Yemek menülerini belirlerken öğrencilerimizin taleplerine büyük önem veriyoruz. Her ay bir kez öğrencilere anket uygulayarak, hangi yemekleri ve meyveleri tercih ettiklerini öğreniyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin en sevdikleri yemekleri ve meyveleri menüye dahil ediyoruz. Örneğin, bu ay öğrencilerimiz en çok ananas, ejder meyvesi, Hindistan cevizi ve Trabzon hurması talep ettiler. Biz de bu meyveleri temin ederek öğrencilere sunacağız" şeklinde konuştu.

Siverek Öğretmenevi'nin baş aşçısı Ali Uyan, mutfak ekibiyle birlikte gece saat 18.00'de işe başladıklarını, sebzeleri doğrayıp yemekleri pişirmeye başladıklarını belirterek, "Gece 12'ye kadar yemekleri hazırlayıp, özel dinlenme alanlarında bekletiyoruz. Sabah saat 4'te yemeklerimizi streçleyip, termobakslara yerleştiriyoruz. Sonrasında sıcak yemekler, sabah saat 6 civarında kırsal mahallelere dağıtılmak üzere yola çıkıyor" diye konuştu.

Siverek İlçe Kaymakamı, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü ve taşıma merkezi okul müdürlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Çiftel, bu projeyi sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

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