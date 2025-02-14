Siverek'te Ambulans Devrildi: 1 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ambulanstaki 1 kişi yaralandı.

Hasta almak için kırsal Karacadağ Mahallesi'ne giden K.B. idaresindeki 63 AAT 838 plakalı ambulans, kar yağışından kaynaklı yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sağlık çalışanı İ.K. (28) Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenildi.