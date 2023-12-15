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Siverek'te aranan aslan yavrusu bulundu - Son Dakika
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Siverek'te aranan aslan yavrusu bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılan bir aslan yavrusu, yapılan aramalar sonucu bitkin halde bulundu. Yavru aslan, tedavi için Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Siverek\'te aranan aslan yavrusu bulundu
15.12.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:29
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Siverek'te aranan aslan yavrusu bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılan bir aslan yavrusu ihbar üzerine 2 gündür yapılan aramalar sonucu bitkin halde bulundu.

Siverek-Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler Görüntüleri çekerek yetkililere haber verdi, kısa sürede olay yerine giden yetkililer çevrede arama çalışmalarına başlandı.

Dün yapılan aramalar havanın kararması sonucu arama çalışmalarına ara verildi. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.

Bitkin halde bulundu

Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası, yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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