Siverek'te darp iddiasıyla 8 yaşındaki çocuğun annesi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.