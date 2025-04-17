Siverek'te Duyarlı İki Kadın

Siverek'te 2 kadın, yerde bulduğu bin 250 doları sahibine ulaştırdı

Siverekli 2 kadından duyarlı davranış

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kadın, PTT şubesinde yerde buldukları bin 250 doları, memurların yardımıyla ulaştıkları sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirinkuyu Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Kerim Caner, e-devlet şifresi almak amacıyla ilçedeki PTT şubesine gitti. İşlemlerini tamamlayarak şubeden ayrılan Caner, o esnada cebindeki bin 250 doları düşürdüğünü fark etmedi. Kısa bir süre sonra aynı şubeye gelen iki kadın vatandaş, yerde buldukları parayı vakit kaybetmeden PTT veznesine teslim etti.

"Parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım"

Güvenlik kameralarında kimliği tespit edilen vatandaşa uluşan PTT Müdür Vekili Remzi Yiğıtbay, yaşlı adama düşürdüğü parasını geri verdi. Parayı teslim aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Caner, "Bu para, yıllardır yaptığım birikimdi. Allah razı olsun, parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım. PTT çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Paranın sahibi güvenlik kamerasıyla tespit edildi

Olay anları ise PTT şubesinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, Kerim Caner'in parayı düşürme ve sonrasında gelen iki vatandaşın parayı fark edip yetkililere teslim etme anları yer aldı.