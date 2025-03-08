Siverek'te Güvercin Mezatı Yoğun İlgi Görüyor

Siverek'te güvercin tutkunları mezatlarda buluşuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde her hafta sonu düzenlenen güvercin mezatı, kuş meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen mezatta, 20'den fazla farklı güvercin cinsi ihale usulüyle satışa sunuluyor. Bölge genelinden güvercin tutkunları, hem kendi kuşlarını satmak hem de yeni ve değerli güvercinler edinmek için mezatta yoğun ilgi gösteriyor.

Siverek'te geleneksel hale gelen mezat, sadece bir alışveriş noktası olmanın ötesinde, güvercin severlerin bir araya geldiği sosyal bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Mezatta dönek, taklacı, Mardin, Hünkari, posta ve paçalı gibi birçok özel güvercin cinsi görücüye çıkıyor. Alıcılar, güvercinlerin fiziksel özelliklerini, soy ağacını ve uçuş kabiliyetlerini değerlendirerek en iyi kuşları almak için kıyasıya yarışıyor.

Fiyatları binlerce liraya kadar çıkabiliyor

Mezatta satılan güvercinlerin fiyatları, kuşun cinsine, yaşına, eğitimine ve soyuna göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyatlar yüzlerce lira seviyesinde olsa da, nadir bulunan veya özel olarak yetiştirilmiş bazı güvercinler binlerce liraya alıcı bulabiliyor. Özellikle gösterişli ve iyi bir soy hattına sahip olan güvercinler büyük ilgi görüyor.

Güvercin kültürü canlı tutuluyor

Güvercin yetiştiriciliği, Siverek'te geçmişten günümüze süregelen bir tutku olarak biliniyor. Mezat sayesinde bu kültür canlı tutulurken, yetiştiriciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı da sağlanıyor. Güvercin meraklıları, mezatta sadece kuş alışverişi yapmıyor, aynı zamanda güvercin bakımı, beslenmesi ve eğitimi hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor.

Bölge halkı ve çevre illerden gelen güvercin severler için büyük bir buluşma noktası haline gelen Siverek güvercin mezatı, her hafta sonu renkli görüntülere sahne oluyor.

Güvercin tutkusu ve ihale geleneği

Güvercin ihaleleriyle ilgilenen Regaip Karataşlı, yaptığı açıklamada, "15 yaşımdan beri güvercin besliyorum. 2012 yılından bu yana güvercin ihaleleriyle ilgileniyor, güvercinlerini satmak isteyen arkadaşların satışlarını ihale usulüyle gerçekleştiriyorum. Bu sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteriyorum ve halen de devam ediyorum. Her hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlediğimiz güvercin ihalelerinde, özellikle Urfa bölgesinin tüm güvercinlerini satışa sunuyoruz. Güvercin, bir insanın sahip olabileceği en büyük zevklerden biridir. Bu yüzden gençlerimize de güvercin beslemeyi tavsiye ediyorum. Çocukluğumdan beri süregelen bu tutkum, ömrümün sonuna kadar devam edecek" dedi.

Hafta sonu kuş ihalesine katılan Mehmet Müjdeci ise, "Burada, Cumartesi ve Pazar günleri güvercin ihalesi düzenleniyor. Biz de kuş sevgisiyle buraya gelip beğendiğimiz kuşları alıyoruz. Zaman zaman kendi kuşlarımızı da ihaleye çıkararak satış yapıyoruz" diye konuştu.

Suruç'tan güvercin mezatına katılım

Suruç ilçesinden kuş ihalesi için Siverek'e gelen Emrah Dikmer, "Suruç'tan her hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri Siverek'teki güvercin ihalesine geliyorum. Beğendiğim kuşları alıp Suruç'a götürüyorum. Siverek'in güvercinleri gerçekten çok güzel ve fiyatları da oldukça uygun. Burada güvercin fiyatları 1.000 TL'den başlayıp 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Özellikle Siverek'e özgü güvercinleri alıp besliyorum. Bazen de Suruç'a özgü posta güvercinlerini buradan temin ederek Suruç'ta beslemeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.