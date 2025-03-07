Siverek'te Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede yaşanan iki ayrı hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada 51 küçükbaş hayvanın yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla hayvanlar ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen 51 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.