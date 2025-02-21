Siverek'te yolda kalan araca jandarma ekiplerinden destek
ŞANLIURFA - ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arıza yapan hafif ticari araç, jandarma ekiplerinin yardımıyla güvenli bir alana çekildi.
Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan hafif ticari araç, yol ortasında kalınca sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden jandarma ekipleri, araca müdahale ederek petrol istasyonuna kadar iterek güvenli bir alana çekilmesini sağladı.
Sürücü, zor durumda kaldığı anda kendisine yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür ederken, vatandaşlar da ekiplerin duyarlılığını takdirle karşıladı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Jandarma Araç Yardımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?