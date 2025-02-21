Siverek'te Jandarma Araç Yardımı

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Siverek'te yolda kalan araca jandarma ekiplerinden destek

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arıza yapan hafif ticari araç, jandarma ekiplerinin yardımıyla güvenli bir alana çekildi.

Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan hafif ticari araç, yol ortasında kalınca sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden jandarma ekipleri, araca müdahale ederek petrol istasyonuna kadar iterek güvenli bir alana çekilmesini sağladı.

Sürücü, zor durumda kaldığı anda kendisine yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür ederken, vatandaşlar da ekiplerin duyarlılığını takdirle karşıladı.