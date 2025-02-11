Siverek\'te Kar Sonrası Yol Açıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 250 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açarak bölgedeki ulaşımın aksamadan devam etmesini sağladı.

Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, hiçbir yolun kapanmaması için çaba gösteriyor.

Ekipler, gelen ihbarları ve rutin kontrolleri yaparak yolda mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşların da yardımına koşuyor.

Siverek kırsalındaki mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olan ekipler, gelen talepler doğrultusunda müdahalede bulunuyor.

Vatandaşlardan olası acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediyeden destek talep edebileceği belirtildi.