Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Hasan Başıbaş (21) idaresindeki 34 NJ 6482 plakalı otomobil ile Seyfullah Altun (29) yönetimindeki 27 NJ 669 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolu Güvercin Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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