Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin iki kardeşe çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.Ç. idaresindeki 34 CZY 697 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Murat (22) ve Yusuf Lütfü Duz (17) kardeşlere çarptı.
Yaralanan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Kaza: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika
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