Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
P.Y. idaresindeki 34 DHM 621 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolunun 15'inci kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcular G.Y. ve İ.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 4 koyun da telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Koyun Sürüsüne Çarpma Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?