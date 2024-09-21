Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüj sulaması yapan tankerle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
M.A.B. (24) idaresindeki 34 EHZ 802 plakalı motosiklet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda sulama yapan 63 KE 453 plakalı tankerle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Motosiklet Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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