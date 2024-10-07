Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bayram Karalök (32) idaresindeki 38 ACM 979 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda Ramazan Kazan (59) yönetimindeki 05 ADB 506 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil-Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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