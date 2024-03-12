Siverek\'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Polatoğlu idaresindeki 33 AIU 590 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda park halindeki 63 ADU 732 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polatoğlu'nun cenazesi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Karar, köylülerin avukatları tarafından hukuksuz olarak değerlendirildi.
DİSK-AR tarafından yapılan bir araştırmaya göre, emekli bayram ikramiyesi asgari ücrete oranı son 6 yılda düşerek yüzde 62'den yüzde 18'e geriledi. Emeklinin asgari ücrete göre kaybı ise 2024'te 15 bin TL olarak belirlendi. Araştırmada, emekli ikramiyesinin bayram harçlığı haline geldiği vurgulandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yönelmesi sonucunda oluşan çamur yağmuru İstanbul'da etkisini gösterdi. Birçok ilçede etkili olan çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Vatandaşlar, çamur yağmurunun zararlı olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda öğrencilerin İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.138,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,27 ile madencilik oldu. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un önemi vurgulandı. Programa Kırşehir Valisi, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından düzenlenen sempozyuma birçok uzman ve öğrenci katıldı. Sempozyumun ilk oturumu çeşitli konuların sunumlarıyla devam etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de bir kişinin arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu gasp ederek kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, daha önce işlediği evden hırsızlık, kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Erciş Kaymakamlığı ve Kızılay Erciş Şubesi tarafından kurulan iftar çadırında, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve diğer yetkililer vatandaşlarla bir araya geldi.
Fatih Belediyesi tarafından kurulan Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde, Karagöz sergisi açıldı. Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Turan, 'Karagöz Sergimizi UNİMA'nın Türkiye Milli Merkezi'yle ortak gerçekleştiriyoruz' dedi.
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