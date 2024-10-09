Siverek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 158 mermi ve 4 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.Y, R.G. ile F.G. jandarma karakoluna götürüldü.
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