Siverek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Siverek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Siverek'te düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

09.10.2024 16:48
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 158 mermi ve 4 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Y, R.G. ile F.G. jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siverek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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