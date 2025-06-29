Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muhammed Bakan (44) idaresindeki 32 AAR 624 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Bilal Kutlu (23) yönetimindeki 16 ANF 521 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bakan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Tırla Çarpışan Araçta Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?