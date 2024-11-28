Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E, A.R, S.K. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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