Sivriada Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, Kalamış Marina'da emniyete alındığı bildirildi.