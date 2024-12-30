Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.
Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen, hijyen belgesi, gramaj, menü ve fiyat listesi, ruhsat, ürünlerin tüketim tarihi, kasa ve reyon fiyatı kontrolü yapılıyor.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Sivrice'de Gıda Denetimi Başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?