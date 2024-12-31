Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Çalışanlara Yılbaşı İkramiyesi

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(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yılbaşı dolayısıyla düzenlenen buluşmada, belediye personeline 2 bin TL'lik ikramiye müjdesi verdi.

Başkan Dökmeci, yeni yıl öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek hem yeni yıl sevincini paylaştı hem de müjde verdi. Başkan Dökmeci, tüm çalışanlarının emeklerini takdir ettiğini belirterek, her bir şirket personeline 2 bin TL yılbaşı ikramiyesi vereceklerini duyurdu.

Dökmeci, "2024 yılını geride bırakıyoruz. 2025 yılı inşallah hepimize hayırlı olur. Allah izin verirse önümüzdeki yılları da beraber geçiririz. Daha önceden personelimize yıl başı için ikramlarda bulunulmuş olabilir. Tüm çalışanlarımıza 2 bin TL ikramiyede bulunuyorum. Bugün mesai bitimine kadar hesaplarınıza geçecek. 2025'in değerli hemşehrilerime ve ailelere sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktireceğiniz, mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.