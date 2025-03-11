Sivrihisar Belediye Başkanı Öğrencilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Sivrihisar Belediye Başkanı Öğrencilerle İftar Programında Buluştu

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi. Program sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayarak isteklerini dinledi.

11.03.2025 11:12  Güncelleme: 11:56
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(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Dökmeci, iftarın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pansiyonu bulunan okullarda başlatılan "İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım" programı kapsamında Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Dökmeci, iftar programında öğrencilerle birlikte ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

İftar programının ardından düzenlenen söyleyişi programında Dökmeci, öğrencilerin sorularını yanıtladı, isteklerini yerine getirmek üzere söz verdi.

Program sonunda konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Devletimize, Milli Eğitim Bakanlığı'mıza, idarecilerimize bu imkanı sunduğu için, bu buluşmaları sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivrihisar Belediye Başkanı Öğrencilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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