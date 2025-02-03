Sivrihisar'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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Sivrihisar'da Kaçak Kazı Operasyonu

Sivrihisar\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı, tarihi eserler ele geçirildi.

03.02.2025 16:47
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından Karakaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında matkap, 2 el dedektörü, yılan kamera, el dürbünü, kazı malzemeleri ve 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sivrihisar, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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