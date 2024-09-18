Sivrihisar\'da Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce evde yapılan aramada, Roma dönemine ait 100 sikke, 38 obje, 6 yüzük, 1 insan figürlü heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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