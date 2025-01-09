Siyahi erkeklerde prostat kanseri riski yüksek - Son Dakika
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Siyahi erkeklerde prostat kanseri riski yüksek

İngiltere'de siyahi erkeklerin geç evre prostat kanseri tanısı alma olasılığı daha yüksek.

09.01.2025 16:46
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İngiltere'de siyahi erkeklere geç evrede prostat kanseri tanısı konma olasılığının, beyaz erkeklere göre daha yüksek olduğu ortaya kondu.

Ulusal Prostat Kanseri Denetimi (NPCA) tarafından yapılan analize göre, siyahi erkeklerde prostat kanserinin üçüncü veya dördüncü evrede teşhis oranı 100 bin kişide 440 iken beyaz erkeklerde bu oranın 100 bin kişide 295 olduğu görüldü.

Analiz ayrıca, ileri evrede teşhis konulan 60'lı yaşlardaki siyahi erkeklerin, İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) tarafından onaylanan hayati tedavileri alma olasılığının da yüzde 14 daha düşük olduğunu gösterdi.

Mevcut yönergelerin güncellenmesi çağrısı

"Prostate Cancer UK" adlı yardım kuruluşu, mevcut hükümet yönergelerinin güncellenmesi çağrısında bulunuyor. Mevcut yönergeler, bireylerin kendi risklerini öğrenmek ve kan testi isteyip istemediklerine karar vermekle yükümlü olduğunu gösteriyor.

Kuruluş, siyahi erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski iki kat daha fazla olmasına rağmen mevcut yönergelerin onları diğer düşük riskli erkeklerle aynı şekilde ele aldığını belirtiyor.

"Teşhis ve tedavi için bekleme süreleri çok uzun"

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) bir sözcü, The Guardian'a yaptığı açıklamada, farkındalık kampanyaları ve "Prostate Cancer UK" adlı kuruluşla yapılan iş birlikleri sayesinde prostat kanserinin siyahi erkekler arasında daha erken evrede teşhis edildiğini belirtti.

Sözcü, Ulusal Tarama Komitesinin mevcut verilere dayanarak belirti göstermeyen bireylere Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yapılmasını önermediğini belirterek bunun, faydadan çok zarara neden olabileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığından bir sözcü ise prostat kanseri hastalarının teşhis ve tedavi için çok uzun süre beklediğini ve bu durumun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, Ulusal Tarama Komitesinin, prostat kanseri tarama programları için özellikle yüksek risk altındaki erkeklere yönelik hedefli yaklaşımlar dahil, verileri gözden geçirdiğini belirtti.

Prostat kanseri, İngiltere'deki erkekler arasında en sık görülen kanser türü olup her yıl yaklaşık 52 bin 300 yeni vaka ve 12 bin ölüm kaydediliyor. Siyahi erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının, beyaz erkeklere kıyasla iki kat daha fazla ve hastalıktan ölüm oranının ise 2,5 kat daha yüksek olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siyahi erkeklerde prostat kanseri riski yüksek - Son Dakika

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